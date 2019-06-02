البرلمان الإيراني: ترامب غاضب من "طهران" لأنها لم تستسلم له

ذكرت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غاضب من إيران لأنّها لم تستسلم له، وتكيّفت مع الظروف الاقتصادية في الداخل، عبر مضاعفة الصادرات غير النفطية وتعزيز الإنتاج الوطني، وذلك حسب ما أفادت قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.
وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشة، إنّ "الأمريكيين يتصرفون بشكل غير واقعي، ونحن في إيران لن نكشف عن قراراتنا الحقيقية في الظروف الحالية، سنتخذ قرارات أخرى حين يتخلى الأمريكيون عن الأجواء النفسية ويدخلون الفضاء الحقيقي".
وتصاعد التوتر في الخليج بعد تعرض سفن تجارية لأعمال تخريبية، إذ أعلنت الإمارات في بيان تعرّض 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات لـ"عمليات تخريبية" في مياهها قبالة سواحل إيران في شرق الفجيرة، دون تحديد المنفذين، بينما أعلنت السعودية تعرّض ناقلتي نفط سعوديتين لـ"هجوم تخريبي" قبالة السواحل الإماراتية.
ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى "القيام بمسؤولياته" لمنع "أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وهذا يعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية".
وأدانت مصر وعدة دول عربية حادث استهداف السفن التجارية، وأكدت وقوفها إلى جانب الإمارات في مواجهة التحديات والصعاب، كما أدانت كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي.
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