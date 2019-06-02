بومبيو يقول ان واشنطن مستعدة للحوار مع طهران "دون شروط مسبقة"

دبي - بواسطة محمد فارس © فابريس كوفريني بومبيو وكاسيس في حديقة كاستليغراندي في مدينة بلينزونا في المقاطعة الايطالية في سويسرا الاحد في الثاني من حزيران/يونيو 2019

قال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاحد في سويسرا، إن واشنطن مستعدة للحوار مع طهران "دون شروط مسبقة".

وصرح بومبيو "نحن على استعداد لبدء مباحثات دون شروط مسبقة. نحن مستعدون للجلوس معهم الى طاولة (مفاوضات)".

لكنه أضاف "ان الجهود الاميركية لانهاء الانشطة الخبيثة لهذه الجمهورية الاسلامية، هذه القوة الثورية، ستتواصل".

وهي المرة الاولى التي تعلن فيها ادارة الرئيس دونالد ترامب التي انسحبت من الاتفاق الدولي مع ايران، بهذا الوضح استعدادها لبدء حوار بلا شروط مسبقة مع الجمهورية الاسلامية.

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وكان بومبيو حدد قبل عام 12 شرطا قاسيا لابرام "اتفاق جديد" بين واشنطن وطهران تتعلق خصوصا بقيود على البرنامج النووي الايراني وكبح الانشطة الاقليمية لايران مشيرا الى أنه يتعين على سلطات طهران ان تتصرف اولا ك "بلد عادي".

لكن في الايام الاخيرة، ووسط تصعيد جديد للتوتر بين البلدين، بدا وكأن ترامب خفف لهجته مؤكدا استعداده للحوار مع القادة الايرانيين.

والسبت، أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن أي مفاوضات مع واشنطن لا يمكن ان تتم الا في اطار "الاحترام" ولا يمكن ان تكون نتيجة "املاءات".

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحافي مع نظيره السويسري ايناسيو كاسيس ان واشنطن "مستعدة بالتأكيد لاجراء مباحثات عندنا يثبت الايرانيون أنهم يتصرفون كأمة عادية".