مئات الركاب يغادرون قطار فائق السرعة بألمانيا بسبب إنذار حريق كاذب

محمد اسماعيل - القاهرة - ايزيناخ(ألمانيا) - (د ب أ):
اضطر 500 راكب إلى مغادرة قطار فائق السرعة في ألمانيا، "إنترسيتي إكسبريس"، في محطة مدينة ايزيناخ بسبب خلل فني اليوم الأحد.
وقال متحدث باسم شركة السكك الحديدية "دويتشه بان" إن الركاب غادروا القطار بعدما دوى إنذار بحدوث حريق، ولكن يتبين لاحقا أن الإنذار كاذب.
واكتظ جزء من القطارات البديلة بالركاب وتسبب عطل القطار في تأخيرات.
في الوقت نفسه، اضطر بعض الركاب إلى مغادرة أحد القطارات الأخرى في محطة ايزيناخ بسبب تعطل مكيف الهواء في بعض عرباته.
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