وزير الخارجية الأمريكي: مستعدون لإجراء محادثات مع إيران "دون شروط مسبقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا - (د ب أ)

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد بأن الولايات المتحدة مستعدة للدخول في محادثات مع إيران "دون شروط مسبقة".

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بسويسرا :"مستعدون للدخول في محادثات دون شروط مسبقة".

إلا أنه شدد على أن هدف واشنطن هو القضاء بصورة كاملة على "النشاط الخبيث لهذه الجمهورية الإسلامية".

وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا اقتصادية هائلة على إيران منذ أكثر من عام في شكل عقوبات تم إعادة فرضها بعدما انسحبت واشنطن بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه بين طهران والقوى الدولية في فيينا عام 2015.

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وتصاعدت حدة التوترات منذ ذلك الحين لدرجة أنه أصبح هناك حديث عن حرب محتملة.

وكانت إيران أعلنت في مايو عزمها تعليق بعض الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، والتي تهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية.

إلا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت أمس الأول الجمعة بأن برنامج إيران النووي لم يتوسع عن مستويات اتفاق 2015.

وأكدت الدول الأخرى الأطراف في الاتفاق، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، رغبتها في الإبقاء عليه.