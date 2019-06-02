الإفراج عن مئات النساء والأطفال من عوائل داعش في ريف الحسكة

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا اليوم الأحد، الإفراج عن 800 امرأة وطفل من عوائل مسلحي تنظيم "داعش" من مخيم الهول الواقع في ريف الحسكة الشرقي.
وأكدت الإدارة الكردية أن الإفراج عن هؤلاء المقيمين في المخيم الخاص باحتجاز عوائل "الدواعش" سيتم غدا الاثنين تلبية لنداء شيوخ عشائر المنطقة، وذلك ضمن قوافل ستحمل المفرج عنهم إلى مدينتيالرقة والطبقة.
وجاء هذه الإعلان في أعقاب اجتماع عقدته الإدارة مع العديد من شيوخ ووجهاء العشائر المحلية وبحضور أمينة عمر، الرئيسة المشتركة لـ"مجلس سوريا الديمقراطية"، الذراع السياسية لـ"قوات سوريا الديمقراطية".
وأوضح الرئيس المشترك للإدارة الذاتية الكردية، عبد حامد المهباش، أن شيوخ العشائر طالبوا بإخراج أكبر عدد من النساء
وذكر المهباش أن الإدارة الكردية شكلت على الفور، تلبية لهذا النداء، لجنة خاصة بإعداد قوائم بأسماء الأشخاص الذين سيتم إخراجهم من مخيم الهول ومن مخيمات أخرى تدار من قبل السلطات الكردية، مؤكدا أن الدفعة الأولى التي ستغادر مخيم الهول غدا ستليها دفعات أخرى في الفترات المقبلة.
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