الخطوط الجوية البريطانية تستأنف رحلاتها لباكستان بعد توقف 11 عامًا

استأنفت شركة الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى باكستان، اليوم الأحد، بعد توقف استمر لمدة 11 عامًا.

وقال المفوض السامي البريطاني في باكستان توماس درو حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز الباكستانية": "إنه يوم مهم بالنسبة للمملكة المتحدة وباكستان، موضحا أن أول رحلة طيران تابعة للخطوط الجوية

البريطانية، متوجهة مباشرة إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد انطلقت من مطار هيثرو بعد ظهر اليوم".وأوضحت القناة أن شركة الخطوط الجوية البريطانية أوقفت خدماتها في عام 2008 عقب هجوم انتحاري أسفر عن مقتل أكثر من50 شخصا في إحدى الفنادق الكبرى بإسلام آباد، في الوقت الذي كانت شركة الطيران البريطانية تسير 6 رحلات أسبوعيا بصورة طبيعية بين لندن وإسلام آباد.وكان متحدث باسم الشركة البريطانية صرح في مارس الماضي بأن أول رحلة، متوجهة إلى باكستان ستغادر مطار هيثرو في الثاني من يونيو الجاري، مشيرا إلى أن تلك الرحلات سيتم تسييرها 3 مرات أسبوعيا.