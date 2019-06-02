احتجاجًا على إفطار جماعي.. متطرفون يحرقون نسخة من القرآن بالدنمارك

أحرقت مجموعة يمينية متطرفة في الدنمارك، نسخة من القرآن الكريم، احتجاجا على إفطار جماعي نظّمه متبرعون في العاصمة كوبنهاجن.
وأُقيمت مأدبة الإفطار في ميدان "البلدين"، أمس السبت، ورفعت المجموعة المتطرفة لافتات كتبت عليها "أوروبا لنا".
وتوافد عناصر المجموعة المتطرفة، يتقدمهم السياسي راسموس بالودان، إلى مكان تنظيم المأدبة قبيل موعد أذان المغرب.
ومع الأذان، أطلقت المجموعة المتطرفة عبر مكبرات الصوت شعارات معادية للإسلام، وعلقوا لافتة على
وأزالت الشرطة الدنماركية، لافتة "أوروبا لنا"، وأبعدت المجموعة من مكان المأدبة.
في المقابل، طوقت مجموعة من الدنماركيين ممن يسمون أنفسهم "حراس السلام"، الميدان بغية حماية المشاركين في الإفطار.
وشارك في مأدبة الإفطار التي تنظم كل عام في رمضان، أكثر من ألفي شخص.
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