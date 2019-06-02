توقعات بتأجيل إجراء الانتخابات الجزائرية

وكان من المقرر أن ينتخب الجزائريون رئيسا جديدا بعد أن أنهى بوتفليقة حكمه الذي استمر 20 عاما في أعقاب احتجاجات حاشدة طالبت بإصلاحات سياسية أوسع نطاقا. ولم يحدد المجلس الدستوري موعدا جديدا للانتخابات الرئاسية وطلب من الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح تنظيم تصويت في تاريخ لاحق.
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