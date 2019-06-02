قتلى وجرحى في هجومين منفصلين بأفغانستان

ذكر مسؤولون، اليوم الأحد، أن سبعة أشخاص، من بينهم خمسة رجال شرطة، قُتلوا في سلسلة من التفجيرات التي وقعت في العاصمة الأفغانية، كابول وإقليم غزني جنوب شرق أفغانستان.

وقُتل شخصان في انفجارين، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي المسؤولية عنهما في مدينة كابول، صباح اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية، وحيد الله ميار إن 24 شخصاً أصيبوا في الانفجارين اللذين وقعا في حي غربي بالمدينة.

وذكر المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز، أن قنبلة مغناطيسية وضعت في حافلة تقل طلاب إحدى الجامعات انفجرت، أعقبها انفجارين أخريين في نفس المنطقة، ناجمين عن عبوات ناسفة تم زرعها سابقاً.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرات.

جاء الهجوم بعد هجوم انتحاري لداعش وقع الخميس الماضي وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 17 آخرين في مدخل جامعة عسكرية في كابول.

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