كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس الدستوري الجزائري يعلن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المجلس الدستوري الجزائري أنه من المستحيل إجراء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر عقدها في الرابع من يوليو، وذلك بسبب رفض أوراق المرشحين الوحيدين للاقتراع، وفقًا لما أعلنه اليوم الأحد التلفزيون الوطني.

وأوضح التلفزيون الجزائري أن "المجلس الدستوري رفض طلبي الترشح المقدمين"، وأعلن بالتالي "استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو".

يُذكر أن هذا الاقتراع من شأنه أن يسمح بانتخاب خليفة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال في 2 أبريل تحت ضغط مشترك من الشارع والجيش.