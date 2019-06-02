كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجر: انحفاض منسوب نهر الدانوب ولكن لا يمكن الوصول إلى القارب الغارق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت سلطات إدارة المياه المجرية، إن منسوب المياه المرتفع في نهر الدانوب، الذي أعاق الجهود للوصول إلى قارب سياحي غارق حيث يمكن أن يكون 21 شخصًا محاصرين، يتراجع.

وذكرت الإدارة العامة لإدارة المياه، اليوم الأحد، أن النهر قد هبط 26 سنتيمترًا (10 بوصات) منذ منتصف يوم السبت، عندما بلغ ارتفاعه 5.88 متر (19 قدم، 3 بوصات).

وكما أوردت شبكة "فوكس نيوز"، قد يحاول الغواصون الوصول إلى الحطام بمجرد سقوط نهر الدانوب إلى حوالي 4 أمتار، وهو ما يتوقع حدوثه يوم الأربعاء، بعد أسبوع من اصطدام سفينة سياحية في نهر بقارب سياحي بالقرب من جسر مارغيت في بودابست.

وكان القارب لمشاهدة المعالم السياحية يحمل 33 كوريًا جنوبيًا واثنين من طاقم المجر عندما اصطدم. وقُتل سبعة أشخاص، وتم إنقاذ سبعة وما زال 21 آخرون في عداد المفقودين.