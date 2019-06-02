كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار أمني لأوباما: إيران ليست لديها فكرة عما سيفعله ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جيمس جونز، مستشار الأمن السابق في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لتلفزيون "هيل" الأمريكي، يوم الخميس، بأنه "أمر جيد" أن يكون المسؤولون الإيرانيون منطقة "معتمة"، بشأن ما يمكن توقعه من الرئيس ترامب.

وقال جونز: "الشيء الجميل الذي يعجبني في سياستنا هو أنني متأكد من أن الإيرانيين ليس لديهم فكرة عما قد يفعله الرئيس ترمب"، مضيفاً: "هذا في حد ذاته، كما أعتقد، شيء جيد".

وقال: "إنهم غير متوازنين، وقد يستيقظون في صباح أحد الأيام ويجدون أنه لم يعد لديهم قوات بحرية، على سبيل المثال".

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على الرغم من ذلك، فقد قال جونز إن ترامب يجب أن يعمل أيضاً مع الحلفاء على تقييد إيران.

وقال: "أعتقد أن هذه السياسة التي يتبعها ترامب مفيدة مع نظام مثل الحكومة الإيرانية، لكن من ناحية أخرى، أعتقد أن العقوبات الاقتصادية والتحالف مع دول بذات العقلية الإيرانية ليست مجدية".