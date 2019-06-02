كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يهدد بعودة الشركات الأمريكية من المكسيك وفرض تعريفات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأحد، عودة الشركات الأمريكية العاملة جنوب الحدود إلى الولايات المتحدة بسبب تهديده بفرض رسوم جمركية إذا لم تقم المكسيك بإيقاف الهجرة غير الشرعية.

وفى سلسلة تغريدات لترامب عبر موقع تويتر، قال :"الناس يقولون لسنوات إنه يجب علينا التحدث إلى المكسيك.. المشكلة هي أن المكسيك هي "المسيئة" للولايات المتحدة.. تأخذ ولا تعطى أبدًا: "لقد كان الأمر هكذا منذ عقود".

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وأضاف ترامب:"إما أن يوقفوا غزو بلادنا من قبل تجار المخدرات، والاتجار بالبشر، والذئاب، والمهاجرين غير الشرعيين ، وهو ما يمكنهم القيام به بسهولة، أو عودة العديد من الشركات والوظائف التي سُمح لها بحماقة بالانتقال جنوب الحدود، والتى سيتم إعادته إلى الولايات المتحدة من خلال فرض الضرائب "التعريفات".

وأعلن الرئيس الأمريكى الأسبوع الماضي، أنه سيفرض تعريفة بنسبة 5 بالمائة على الواردات المكسيكية ابتداء من 10 يونيو إذا لم توقف المكسيك تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يمرون عبر البلاد في طريقهم إلى الولايات المتحدة.

وستزيد التعريفات بنسبة 5% كل شهر وقد تصل إلى 25% بحلول شهر أكتوبر.