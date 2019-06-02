كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن.. قصف مواقع حوثية في إب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت قوات المقاومة المشتركة والحزام الأمني، قصفا مدفعيا على عدد من مواقع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، في شمال وغرب محافظة الضالع، جنوبي اليمن، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وأفادت المصادر بقصف قوات المقاومة المشتركة أهدافا حوثية شمال منطقة "الريبي" وأطراف منطقة "باجة" بحجر.

وعملت القوات المشتركة على إخلاء منازل المواطنين والأحياء السكنية في غرب منطقة شخب (غرب قعطبة) من بقايا جيوب وثكنات المليشيات الحوثية، فيما تتواصل العمليات العسكرية، لتطهير المناطق والشعاب من أكثر من اتجاه صوب الفاخر.

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وبالتزامن مع ذلك، قطعت الميليشيات الحوثية خط (قعطبة - إب) والطرق الفرعية التي تمر منها الشاحنات عبر منطقة "العود"، بين محافظتي إب والضالع، لتمنع بذلك كليا حركة المرور في هذا الخط الحيوي.

على صعيد آخر، نفذت المليشيات حملات اعتداء واختطاف في "سليم" و"الفاخر" بحق مواطنين، بذريعة التعاون مع المقاومة والتحالف.

واقتادت عددا من المختطفين إلى أماكن مجهولة، مثيرة بذلك الخوف والهلع لدى النساء والأطفال، بإطلاق النار على المنازل أثناء اقتحامها.