كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: جهود إنهاء الأنشطة الخبيثة لإيران.. ستتواصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، في سويسرا، إن "واشنطن مستعدة للحوار مع طهران دون أن تضع شروطاً مسبقة".

وصرح بومبيو "نحن على استعداد لبدء مباحثات دون شروط مسبقة. نحن مستعدون للجلوس معهم إلى طاولة (مفاوضات)".

لكنه أضاف "إن الجهود الأمريكية لإنهاء الأنشطة الخبيثة لهذه الجمهورية، هذه القوة الثورية، ستتواصل".

وهي المرة الأولى التي تعلن فيها إدارة الرئيس دونالد ترامب التي انسحبت من الاتفاق الدولي مع إيران، بهذا الوضح استعدادها لبدء حوار بلا شروط مسبقة مع الجمهورية الإيرانية.

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وكان بومبيو حدد قبل عام 12 شرطاً قاسياً لابرام "اتفاق جديد" بين واشنطن وطهران تتعلق خصوصاً بقيود على البرنامج النووي الإيراني وكبح الأنشطة الإقليمية لإيران مشيراً إلى أنه يتعين على سلطات طهران أن تتصرف أولا كـ"بلد عادي".

لكن في الأيام الأخيرة، ووسط تصعيد جديد للتوتر بين البلدين، بدا وكأن ترامب خفف لهجته مؤكداً استعداده للحوار مع القادة الإيرانيين.

والسبت، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن أي مفاوضات مع واشنطن لا يمكن ان تتم إلا في اطار "الاحترام" ولا يمكن أن تكون نتيجة "املاءات".

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحافي مع نظيره السويسري ايناسيو كاسيس أن واشنطن "مستعدة بالتأكيد لإجراء مباحثات عندما يثبت الإيرانيون أنهم يتصرفون كأمة عادية".