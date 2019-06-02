كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرازيل: "أنا فى مهمة إلهية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس البرازيل جير بولسونارو، في مقابلة نُشرت يوم السبت في جريدة "لاناثيون" الأرجنتينية، أنه فى "مهمة من الله" لقيادة البلاد، وأن فوزه في الانتخابات كان معجزة، والنجاة من الهجوم الذي تعرض له خلال الحملة.

وعلى الرغم من أن الرئيس البرازيلى اليمينى المتشدد لم يقدم تفاصيل حول طبيعة المهمة، إلا أنه انتقد بشدة وسائل الإعلام والحكومات السابقة، وقال بولسونارو إن الكثير من الصحف البرازيلية تروي أكاذيب عنه وأنه تتم "شيطنته" خلال الحملة الرئاسية.

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"وأضاف :"لقد وصفوني بالعنصري، والفاشي، ومثليين الجنسي، وكاره النساء، وفي المرة الأولى التي أُطلق عليها فيها اسم كراهية النساء، لم أكن أعرف ماذا تعنى ، لذا كان علي الذهاب إلى جوجل، واكتشف أنه شخص لا يحب النساء".

وعند الإشارة إلى جهود إدارته لتهدئة البلاد، أكد بولسونارو أنه "لا يهاجم أو يسعى إلى الانقسام"، على الرغم من وجود نقاد لا يعرفونه، وبهذا المعنى ، ألقى اللوم على يسار الماضي في السعي للتحالف مع وسائل الإعلام لنشر أخبار كاذبة.

وأخيرًا ، ذكر السياسي اليميني أن الله ساعده كثيرًا في انتخاب أعضاء حكومته، وأكد أنه على الرغم من المعلومات التي تنشرها الصحافة، فإنه يتمتع بدعم شعبي كبير.