كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عريقات: إسرائيل تهدد أمن الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الأحد، إسرائيل بتهديد أمن منطقة الشرق الأوسط بدوامة عنف جديدة على خلفية التوتر الحاصل في شرق القدس.

وندد عريقات، على حسابه في موقع "تويتر" بـ"الاعتداءات التي تقوم بها سلطة الاحتلال الإسرائيلي واستفزازاتها في المسجد الأقصى" في القدس.

وحمل عريقات إسرائيل "مسؤولية جر المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف ستهدد أمن المنطقة برمتها".

واندلعت مواجهات بين عشرات المصلين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية اليوم في المسجد الأقصى شرق القدس بعد دخول أكثر من 100 يهودي إلى المسجد بالتزامن مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

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وقالت مصادر فلسطينية إن "عدداً من المصلين المعتكفين في المسجد الأقصى أصيبوا بجروح متفاوتة في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية لدى اعتراضهم على "اقتحامات استفزازية" لجماعات يهودية.

وأوضحت المصادر أن عناصر الشرطة أغلقوا بابي الأسباط وحطة في المسجد الأقصى ومنعوا دخول المصلين، ثم أغلقوا أبواب المصلى القبلي في المسجد بالسلاسل الحديدية وحاصرت عشرات المصلين بداخله.

في المقابل اتهمت الشرطة الإسرائيلية المصلين الفلسطينيين بإثارة "أعمال شغب" في المسجد الأقصى تضمنت إلقاء الحجارة والكراسي وغيرها من الأغراض على عناصرها.

وكانت "منظمات الهيكل" اليهودية دعت إلى المشاركة الواسعة في الدخول للمسجد الأقصى اليوم تزامناً مع احتفالاتهم فيما يسمونه يوم "توحيد القدس" في إشارة إلى احتلال إسرائيل الجزء الشرقي من القدس.