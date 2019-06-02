كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: الضغوط الأمريكية لن تغير موقفنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول صيني كبير ومفاوض تجاري، الأحد، إن ضغوط الولايات المتحدة لا يمكن أن ترغم الصين على اتفاق تجاري، ورفض الحديث عما إذا كان زعيما البلدين سيجتمعان خلال قمة مجموعة العشرين للتوصل إلى اتفاق.

وتصاعدت التوترات التجارية بين البلدين الشهر الماضي بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بنكث تعهداتها السابقة بإجراء تغييرات هيكلية لممارساتها الاقتصادية.

وفي وقت لاحق، فرضت واشنطن رسوماً إضافية تصل نسبتها إلى 25% على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وهو ما دفع بكين للرد.

وقال نائب وزير التجارة الصيني، وانغ شو ون، في مؤتمر صحفي إن اتهام الولايات المتحدة للصين بالتراجع عن تعهداتها تصرف غير مسؤول.

وتابع وانغ، الذي كان ضمن فريق التفاوض الصيني "إذا أراد الجانب الأميركي ممارسة أقصى ضغوط وتصعيد الخلاف التجاري لإرغام الصين على الإذعان وتقديم تنازلات، فهذا مستحيل تماما".

وأضاف متحدثاً بالإنجليزية "لا اتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء".

Advertisements

وتابع "خلال المشاورات، تخطت الصين الكثير من الصعوبات وتقدمت بحلول عملية. لكن الولايات المتحدة تراجعت، فحين تعطيهم بوصة يطلبون ياردة".

وأضاف أن الولايات المتحدة تقدمت بمطالب مبالغ فيها وأصرت على إضافة "مطالب تتعلق بالحقوق السيادية الصينية" للاتفاق بين البلدين. وتابع أن رفع الرسوم الجمركية أدى إلى تفاقم التوترات وأضر المفاوضات بشدة.

وكرر وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه نفس التعليقات، الأحد، في كلمة أمام منتدى شانجري-لا الأمني في سنغافورة.

وقال وي "إذا كانت واشنطن تريد الحوار، سنبقى الباب مفتوحاً. إذا كانت الولايات المتحدة تريد حربا سنقاتل حتى النهاية".

وقال ترامب إنه سيجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا في نهاية الشهر، ولكن الصين لم تؤكد على عقد الاجتماع.

وحين سئل إذا كان شي سيجتمع مع ترامب في اليابان، قال وانغ"ليس لدي أي معلومات أدلي بها في هذا الصدد".