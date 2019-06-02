كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور لطائرة بدون طيار لعشرات آلاف المصلين يحيون ليلة القدر فى أوزبكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت طائرة بدون طيار، عشرات الآلاف من المصلين يغمرون شوارع أوزبكستان لأداء صلاة القيام فى ليلة القدر.

ونقلاً عن صحيفة "ديلى ميل" اليوم، تظهر الصور المذهلة للطائرات بدون طيار من العاصمة طشقند تُظهر تتجمع للاحتفال بعيد ليلة القدر، فى يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان.

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وفي حين أن صلاة الجمعة عادة ما تكون الأكثر شعبية بالنسبة للمسلمين، فإن الإقبال الضخم كان يقدر بأن يملأ استاد كرة قدم، وبالتالي اختار المصلون الوقوف في الشارع بعد ملء المساجد.

وتعد المدينة واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في الاتحاد السوفيتي السابق بوسط آسيا، حيث يقدر عدد المسلمين بنسبة 90 في المائة.

وشارك الملايين في جميع أنحاء العالم بما في ذلك خارج المسجد الأقصى في القدس والكويت وتركيا.