كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: لا يمكن لأمريكا إجبارنا على توقيع اتفاق تجارى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول صيني كبير ومفاوض تجاري اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تمارس ضغوطا لفرض اتفاق تجاري على الصين، رافضًا تأكيد ما إذا كان قادة البلدين سيجتمعون في قمة مجموعة العشرين لإسقاط اتفاق.

وتصاعد التوتر بشكل حاد في الشهر الماضي بعد أن اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بأنها "تراجعت" عن وعودها السابقة بإجراء تغييرات هيكلية على ممارساتها الاقتصادية.

وفي وقت لاحق، فرضت واشنطن تعريفة إضافية تصل إلى 25% على 200 مليار دولار من البضائع الصينية، مما دفع بكين إلى الانتقام.

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وقال نائب وزير التجارة الصيني وانج شوين في مؤتمر صحفي رتب على عجل، إنه من غير المسؤول أن تتهم الولايات المتحدة الصين بالتراجع.

وأضاف وانج، الذي كان جزءًا من فريق التفاوض الصيني: "إذا أراد الجانب الأمريكي ممارسة ضغوط شديدة، لتصعيد الاحتكاك التجاري، لإجبار الصين على تقديم تنازلات، فهذا أمر مستحيل للغاية".

وقال باللغة الإنجليزية: "لا شيء متفق عليه حتى يتم الاتفاق على كل شيء".