وزعت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في طنجة، خلال الأسبوع الجاري، 7 سنوات سجنا نافذا على 3 أشخاص، بعد تورطهم في سرقة هاتف رئيس المحكمة الابتدائية في طنجة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وتمت متابعة المتهمين الثلاثة بتهم ثقيلة تتعلق بالسرقة الموصوفة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والضرب، والجرح.
وتعود فصول هذه القضية إلى فبراير الماضي، عندما اعترض 3 أشخاص سبيل رئيس المحكمة الابتدائية في الشارع العام، وهددوه بالضرب بواسطة السلاح الأبيض، وسلبوه هاتفه المحمول، وهو الأمر، الذي خلف حالة استنفار في شوارع طنجة، وأعاد سؤال غياب الأمن إلى الواجهة، قبل أن يتم اعتقال الجناة، ومتابعتهم على أفعالهم.
كانت هذه تفاصيل خبر غرفة الجنايات توزع 21 سنة على المتورطين في سرقة هاتف رئيس المحكمة الابتدائية في طنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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