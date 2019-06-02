أساتذة المعاهد الموسيقية في الدارالبيضاء مستاؤون من مجلس المدينة

عبر أساتذة المعاهد الموسيقية والتنشيط المسرحي في الدارالبيضاء عن استيائهم من طريقة تدبير مجلس المدينة لهذا القطاع، واصفين إياها بـ”الارتجالية”.

وقال حفيظ خطيب، أستاذ الفنون الدرامية، في معهد “سيدي بليوط”، ورئيس الجمعية المغربية للتعليم الفني، في حديثه مع “اليوم24″، إن “القرارات، التي يتخذها مجلس المدينة في الدارالبيضاء، تسيء إلى المعاهد الموسيقية، ويدفع ثمنها شباب المدينة”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “المنتخبين في مجلس المدينة في الدارالبيضاء، لا يفقهون شيئا في الفن؛ ولا يستوعبون الأدوار، التي تؤديها هذه المعاهد في تنوير فكر الشباب، الذين يتوافدون عليها”.

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وقال رئيس الجمعية المغربية للتعليم الفني إن” أساتذة هذه المعاهد لم يسلموا بدورهم من قرارات العشوائية لمجلس المدينة”، مشيرا إلى أن “الأساتذة لم يتوصلوا براتبهم الهزيل منذ 5 أشهر”.

وتابع خطيب حديثه:” يتقاضى أساتذة المعاهد الموسيقية والتنشيط المسرحي راتبا لا يتجاوز 3000 درهم، ولا يصرف من طرف المجلس إلا بعد 4 أو 6 أشهر، متجاهلا أن لهم مسؤولياتهم الخاصة”، مؤكدا أنهم لا يستفيدون من التغطية الصحية، على الرغم من أن بعضهم درس لأزيد من 30 سنة، كما أنهم لا توفرون على بطاقة التشغيل”.

وأوضح حفيظ خطيب أن المعاهد الموسيقية تأسست في عام 1942، ومنذ ذلك التاريخ، وهي تسير بقانون وضعه الفرنسيون”.