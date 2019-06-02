صلاح: “حققت حلمي بالتتويج بدوري الأبطال”

أكد المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عقب قيادته لفريقه للتويج بلقب دوري الأبطال للمرة السادسة في تاريخه بالفوز على توتنهام هوتسبر (2-0) السبت في النهائي الذي شهده ملعب (واندا ميتروبوليتانو)، أنه “سعيد للغاية بهذا الانجاز”، مشيرا إلى أنه سيسعى لمساعدة فريقه “لحصد المزيد من الألقاب” في المستقبل.

وقال “الملك المصري” في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء “لا أجد كلمات تعبر عما أشعر به في هذه اللحظات، ولكني سعيد للغاية بهذا الفوز الكبير. هذا كان حلمي منذ الصغر، وفخور للغاية بهذا الإنجاز”.

وعن كونه ثالث لاعب عربي يحقق هذا الإنجاز، أكد بنبرة واثقة “أسعى لكي أكون أول لاعب عربي يحقق هذا الإنجاز مرتين متتاليتين”، في إشارة لرغبته في الفوز بـ”التشامبيونز ليج” في الموسم المقبل.

ويعد “مو” صلاح ثالث لاعب عربي يتوج باللقب الأعرق في القارة العجوز بعد النجم الجزائري رابح ماجر في 1987 مع بورتو البرتغالي، والمغربي الشاب أشرف حكيمي في 2018 مع ريال مدريد.

وعن شعوره أثناء تسديد ركلة الجزاء، هدف الافتتاح في اللقاء، أوضح “لم أكن أشعر بأي خوف، لأنني سبق وأن سجلت من ركلة جزاء في كأس العالم (في شباك روسيا)، ولذلك كنت أشعر بثقة كبيرة لحظة التسديد”.

Advertisements

وأتم النجم المصري تصريحاته بالتأكيد أن لقب اليوم ما هو إلا بداية لمزيد من الألقاب في الموسم المقبل.

وقال في هذا الصدد “بالطبع سعيد بهذا اللقب، وهذه مجرد بداية لحصد المزيد من البطولات في الموسم المقبل”.

وعاد “الريدز” لاعتلاء منصات التتويج في بطولة ‘الكأس ذات الأذنين’ بعد غياب 14 عاما وتحديدا 2005 عندما رفع آخر ألقابه في “ملحمة إسطنبول” التاريخية على حساب ميلان الإيطالي بركلات الترجيح.

وفض الفريق الإنجليزي بهذا الشراكة مع برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، بعد أن أضاف كأسه “السادسة” ليأتي بلقب خلف ميلان الإيطالي، ثم صاحب المقام الرفيع في هذه البطولة، ريال مدريد، بـ13 لقب.