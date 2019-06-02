حمد الله يتوصل بعرض من الدوري الإيطالي وينتظر انتخابات النصر لحسم قراره

أكد عبد الرزاق حمد الله، النجم المغربي المحترف في صفوف فريق النصر السعودي، وهداف الدوري السعودي الممتاز هذا الموسم، تلقيه لمجموعة من العروض، خاصة من أندية أروبية، من أجل الانتقال إليها، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أكبر هداف في تاريخ الدوري السعودي الممتاز بـ34 هدفا، إنه تفاجأ بالعروض التي توصل بها، خاصة من الأندية الأروبية، ومن الأخص من فريق يمارس في الدوري الإيطالي الممتاز، لكنه شدد على أنه يفكر حاليا في وضعيته مع النادي.

وأوضح حمد الله، بأن عقده مع النادي السعودي، سينتهي عام 2021، لكنه يملك بندا في العقد يمكنه من الرحيل إلى نادي آخر، في حال ما دفع هذا الأخير الشرء الجزائي.

كما شدد على أنه ينتظر الانتخابات التي ستقام على مستوى مجلس إدارة النادي، من أجل تحديد مستقبله مع الفريق.