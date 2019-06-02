تطورات مثيرة في ملف شبكة الإجهاض السري.. حقوقيون يراسلون وزارة العدل!

في جديد قضية شبكة الإجهاض السري في مراكش، التي يتابع فيها أطباء وسياسي، إضافة إلى ربان طائرة، والتي من المنتظر أن تشهد تطورات جديدة، بعدما طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان، المفتشية العامة لوزارة العدل بفتح تحقيق بخصوص تصريحات أحد المتهمين الرئيسيين في هذا الملف.

وأفاد محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، في حديثه مع “اليوم24″، أن المركز راسل المفتشية العامة لوزارة العدل بفتح تحقيق عاجل، موضحا أن التحقيقات من شأنها كشف المزيد من التفاصيل الخطيرة، والمثيرة.

وقال المتحدث ذاته إنه يجب فتح تحقيق حول ادعاءات المتهم الرئيسي في ملف الإجهاض بوقوف مسؤول في النيابة العامة بإطلاق سراحه، إضافة إلى التدخلات، التي قام بها للإفراج عن المتهمين الآخرين المعتقلين، وهو ما تضمنته مكالمات سجلتها الشرطة القضائية في ولاية الأمن في محاضر الضابطة القضائية.

يذكر أن الغرفة الجنحية التلبسية في ابتدائية مراكش قررت، يوم أول أمس الجمعة، تأجيل البت في ملف شبكة الإجهاض السري لجلسة 11 يونيو الجاري، من أجل عقد جلسة استثنائية داخل المحكمة نفسها مع رفض طلبات السراح المؤقت.