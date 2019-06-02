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تصوير: رزقو
بلغ عدد المصلين الذين حجوا، أمس السبت، إلى مسجد الحسن الثاني، في الدار البيضاء، لأداء صلاة ليلة القدر- 27 من رمضان- 50 ألف مصليا.
وكشف مصدر “اليوم24″، أن الآلاف حجوا أمس إلى المسجد لختم القرآن خلف المقرئ عمر القزابري، منهم 18 ألف امرأة، فيما كان يوميا يصلي خلف الإمام ما بين 18 و 20 ألف مصليا، أكثر من نصف مليون شخصا.
واكتظ ثاني أكبر مسجد في إفريقيا بالمصلين الذين تقاطروا من مختلف أنحاء المدن المغربية، وكأي سنة، اضطر عشرات المصلين إلى الصلاة بالممرات المؤدية إلى باحة المسجد في أجواء إيمانية.
وعرفت جنبات أكبر مسجد في المغرب، حركة غير عادية، استدعت تدخل المصالح الأمنية، خصوصا عند منتصف الليل، إذ زاد عدد المصلين في المسجد الراغبين في حضور دعاء الختم.
كانت هذه تفاصيل خبر نصف مليون مصلي خلف المقرئ عمر القزابري في مسجد الحسن الثاني -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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