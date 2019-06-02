زيارة رئيس “الكاف” لمقر الاتحاد التونسي بعد “مهزلة” رادس تثير غضب الوداديين – صور

على الرغم من احتدام الجدل داخل الكرة الإفريقية، بسبب مباراة نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي، أول أمس الجمعة، والذي لم يلعب فيه سوى 58 دقيقة، إلا أن رئيس “الكاف” أحمد أحمد، يواصل خرجاته الغريبة.

فعلى بعد يومين من الاجتماع الطارئ الذي سيعقده الاتحاد الإفريقي للعبة، يوم الثلاثاء المقبل، من أجل تدارس تبعات هذه المباراة، قام أحمد أحمد، بزيارة لمقر الاتحاد التونسي، رفقة وديع الجريء، رئيس هذا الأخير، كما أدلى بتصريح يثني فيه على عمل التونسيين “وتطور كرتهم”.

هذه الخطوة، أثارت غضب الوداديين والمغاربة، والذين يعتبرونها إشارة على “مباركة اللقب المسروق” للترجي التونسي، وتحكم التونسيين الفعلي في “الكاف”، خاصة وأنهم مازالوا يأملون في إنصاف بخصوص هذه المباراة، واتخاد قرار لصالح الفريق المغربي يوم الاجتماع.