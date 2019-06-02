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إصابتان في حادث طرق في شعب

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان في حادث طرق وقع بين مركبتين على مدخل قرية شعب بعد ظهر اليوم، الأحد.

وقدم طاقم مركز حيان للعلاج المكثف العلاجات الأولين للمصابين حيث وصفتا بأنهما ببين الخطيرة والمتوسطة، وتم نقلهما إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أن 123 شخصا بينهم 39 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة في البلاد منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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