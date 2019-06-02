إصابتان في حادث طرق في شعب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان في حادث طرق وقع بين مركبتين على مدخل قرية شعب بعد ظهر اليوم، الأحد.
وقدم طاقم مركز حيان للعلاج المكثف العلاجات الأولين للمصابين حيث وصفتا بأنهما ببين الخطيرة والمتوسطة، وتم نقلهما إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.
يذكر أن 123 شخصا بينهم 39 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة في البلاد منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم.
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