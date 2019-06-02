واشنطن مستعدة لحوار مع إيران من دون شروط

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خالد سلمان - الرياض في الأحد 2 يونيو 2019 03:51 مساءً - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها لإجراء حوار مع إيران لوقف التوتر الحاصل في الشرق الأوسط بعد تحشيدات عسكرية أمريكية وتهديدات بتوجيه ضربة عسكرية لطهران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السويسري، في بلدة بيلينزونا جنوب سويسرا: إن "واشنطن مستعدة للحوار مع إيران من دون شروط مسبقة".

وأكد بومبيو أن "مشكلات الشعب الإيراني هي نتاج 40 سنة من الحكم الحالي وليست بسبب العقوبات".

من جهته ذكر وزير خارجية سويسرا، إيغناسيو كاسيس، إن بلاده تحمي المصالح الأمريكية في إيران منذ سنوات.

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والتقى بومبيو اليوم الأحد، بنظيره السويسري لإجراء محادثات من المتوقع أن تركز على إيران وسط توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران أثارت مخاوف من اندلاع صراع مفتوح.

وجاء اللقاء الثنائي بعد مخاوف بشأن احتمال التصعيد مع إيران وما يتسبب به في إثارة الكثير من القلق في أوروبا والشرق الأوسط.

ويشار إلى أن سويسرا تمثل مصالح الولايات المتحدة في إيران، وكانت وسيطاً بين الاثنين من قبل، على الرغم من أنه ليس من الواضح إن كان بومبيو يبحث عن مساعدة محددة من السويسريين فيما يتجاوز ما تفعله بالفعل في رعاية الأمريكيين المحتجزين في إيران.

زيارة بومبيو لسويسرا تأتي في المحطة الثانية من جولة أوروبية تشمل أربع دول، يسعى من خلالها إلى طمأنة الزعماء بأن إدارة ترامب لا تريد الحرب مع إيران، ومع ذلك، فهو يشدد أيضاً على أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها ولن تتوانى عن زيادة الضغط على إيران بعقوبات اقتصادية.

ومن المقرر أن يتوجه بومبيو من سويسرا إلى هولندا، الاثنين، قبل السفر إلى لندن للانضمام إلى زيارة دونالد ترامب لبريطانيا.