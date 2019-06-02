واضاف الجميلي، ان "تكرار هذه الحالات يعد خرقا امنيا كبيرا وعلى الحكومة تحمل نتيجتها".
وطالب الجميلي، بـ"محاسبة القيادات الامنية في المنطقة وتنزيل اشد العقوبات بهم لان ما حصل يوم امس هو امام انظارهم وفي وضح النهار".
واوضح الجميلي، ان "منظر النزوح مأساوي حيث خرج اهالي القرية بحثا عن ملاذ امن لهم تاركين كل شيء لقناعتهم بان القوات الامنية والقانون بات عاجزا عن حماية سكان هذه المنطقة من هذا العمل فيجب على الحكومة العراقية بالتدخل الفوري لانهاء هذه المأساة".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: ما حدث في قرية ابو خنازير معيب جدا بحق الدولة ويجب على عبد المهدي التدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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