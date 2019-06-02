معهد فلك مصري يحدد أول أيام عيد الفطر!

وأوضح القاضي، في تصريح لموقع "الشروق" المصري، أن هلال شهر شوال سيولد يوم الاثنين 3 حزيران، الموافق 29 رمضان، وسيستمر ظهوره في الأفق بعد غروب شمس يوم الاثنين 29 رمضان لمدة تتراوح ما بين 5 و7 دقائق في المدن المصرية المختلفة، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك تم تحديد يوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.
وشدد على أن القانون في مصر يعطي الأحقية في إعلان بداية الشهر العربي لدار الإفتاء، وليس لمعهد البحوث الفلكية أو لجهة أخرى.
وأضاف أنه هناك ما يسمى بلجان الرؤية الشرعية وعددهم 10 لجان، تتضمن ممثلا من دار الإفتاء ومعهد البحوث الفلكية وممثلا من هيئة المساحة، وظيفتها التحقق من رؤية الهلال وإبلاغ غرفة العمليات المركزية التي يترأسها المفتي.
وستقوم عدد من الدول بتحري رؤية هلال شهر شوال من العام الهجري 1440، مساء يوم غد الاثنين.
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