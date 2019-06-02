الإصابة تحرم أسود الرافدين من خدمات محمد حميد

2019-06-02 | 14:07
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تعرض حارس مرمى نادي الشرطة، محمد حميد إلى الإصابة خلال مباراة فريقه أمام الديوانية ضمن منافسات الجولة الـ11 من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وخلال المباراة ارتقى حميد لالتقاط إحدى الكرات، ليتعرض الى احتكاك مع احد لاعبي الديوانية وبالتالي شعر بآلام في منطقة الظهر، ليجري الفحوصات اللازمة بعد المباراة.
وبعد إجراء الفحوصات، تبين أن حميد تعرض إلى رضوض في الضلوع إضافة إلى تمزق عضلي في المنطقة المحيطة، حيث أبلغه الطبيب الخاص به بأنه يحتاج إلى راحة لمدة أسبوع كامل.
ولن يتمكن حميد من اللحاق بمباراة أسود الرافدين امام تونس في السابع من شهر حزيران المقبل، وبالتالي سيعتمد مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش على الثنائي جلال حسن ومحمد صالح في حماية عرين الأسود.
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