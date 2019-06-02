مندوب قطر في قمم مكة.. مطليٌ بالقارِ أجربُ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - متجهم عبوس لا يصافح أحدا.. هكذا سجل رئيس الوزراء القطري حضوره في قمم مكة الطارئة.

قادة الخليج العربي التقوا معا تزين وجوههم ابتسامة طمأنينة بوحدة صفهم، وسلامة صدورهم تجاه بعضهم.

كيف لا وهم في رحاب الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؟

بينما مندوب قطر عزله حقده وخبث صدره، فوقف بعيدا منتظرا إشارة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حتى يتقدم ليصافح ملك الحزم والعزم، لكنه فعلها بأيدٍ متثاقلة.

مشهد يعيد ذاكرة العرب إلى آفة الجمل الأجرب المطلي بالقار فيبقى معزولا بآفته، هكذا هي قطر بفعل سياسات تنظيم الحمدين الداعمة للإرهاب والمحرضة على الفتن والمثيرة للقلاقل في حدب وصوب.