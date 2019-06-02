الجزائر.. تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أعلن المجلس الدستوري الجزائري تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو المقبل.

وذكر المجلس، في بيان اليوم، أنه خلُص بعد اجتماعات عقدها للتداول حول ملفات الترشح للانتخاب برفض ملفيْ الترشح المودعين لديه.

ودعا المجلس إلى ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب.