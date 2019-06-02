السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - عدن وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس كسوة العيد تحت شعار "كساء فرحتكم فرحتنا - فرحة العيد 1440"، في مديريتي كريتر والمعلا بمحافظة عدن. وتم توزيع 378 كسوة عيد و378 لعبة هدية على الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة ممثلة بالمركز لدعم المحتاجين والمتضررين من أبناء الشعب اليمني.



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كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع كسوة العيد في مديريتي كريتر والمعلا بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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