شكرا لقرائتكم مستشار أمني لأوباما: إيران ليست لديها فكرة عما سيفعله ترمب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال جيمس جونز، مستشار الأمن السابق في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، لتلفزيون "هيل" الأميركي، يوم الخميس، بأنه "أمر جيد" أن يكون المسؤولون الإيرانيون "في منطقة معتمة، بشأن ما يمكن توقعه من الرئيس ترمب".

وقال جونز: "الشيء الجميل الذي يعجبني في سياستنا هو أنني متأكد من أن الإيرانيين ليست لديهم فكرة عما قد يفعله الرئيس ترمب"، مضيفاً: "هذا في حد ذاته، كما أعتقد، شيء جيد".

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وقال: "إنهم غير متوازنين، وقد يستيقظون في صباح أحد الأيام ويجدون أنه لم تعد لديهم قوات بحرية، على سبيل المثال".

على الرغم من ذلك، فقد قال جونز إن ترمب يجب أن يعمل أيضاً مع الحلفاء على تقييد إيران.

وقال: "أعتقد أن هذه السياسة التي يتبعها ترمب مفيدة مع نظام مثل الحكومة الإيرانية، لكن من ناحية أخرى، أعتقد أن العقوبات الاقتصادية والتحالف مع دول بذات العقلية الإيرانية ليست مجدية".