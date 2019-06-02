الرئيس السيسي يمنح جوائز الفائزين فى المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم



كتب محمد عبد العظيم شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى منح الفائزين فى المسابقة العالمية لحفظ القران الكريم الجوائز الخاصة بهم، وذلك خلال فعاليات احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر. Advertisements قال الرئيس السيسي، إن إهل الدين هم من يؤثرون على انطباع الغير عن دينهم، مضيفا: "يجب أن نراقب أنفسنا لنحرك عواقب أفعالنا تجاه انطباعات الغير عن الإسلام، مشيرا إلى أن بعض سلوكياتنا تتسبب فى إثارة ظاهرة الإسلاموفوبيا". وأضاف الرئيس السيسى خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر: "نستلهم من الدين قواعد شغل المناصب لمن يستحقها". ويحضر الحفل الدكتور...

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