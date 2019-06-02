بومبيو: على إيران وقف تمويل "حزب الله" والتدخل في الحرب السورية

أكد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السويسرى اجنازيو كاسياس "أننا مستعدون للحوار مع إيران دون شروط مسبقة وجهودنا لمواجهة سياسات طهران الضارة ستستمر"، مشيراً إلى أنه "على إيران وقف تمويل "حزب الله" والتدخل في الحرب السورية".
ولفت إلى أن "الدعم الإيراني للنظام السوري أدى لاستمرار الحرب"، مشيراً إلى "اننا نراقب التزام إيران فيما يتعلق بالأنشطة النووية"، مضيفاً: "لن نسمح بامتلاك إيران أسلحة نووية"، معتبراً أن "مشكلات الشعب الإيراني هي نتاج 40 سنة من الحكم الحالي وليست بسبب العقوبات"، متابعاً: "سنواصل ضغوطنا لتقويم السياسة الإيرانية".
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