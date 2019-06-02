السيد: توهمون الناس أنّ الجيش سبب الإفلاس وتنسون فسادكم وتضحياته

اعتبر النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "قائد ​الجيش​ لأهل الدولة، توهمون الناس أنّ الجيش سبب الإفلاس وتنسون فسادكم وتضحياته. له أقول، هؤلاء ميليشيات صادروا الدولة، إذا ما خافوا من حدا، ما في شي بيهديهم، شيل أزلامهم الضباط من مواقعهم، خليهم يحسبوا حساب الجيش، عمول متل ما عملنا، تآمروا وإعتقلونا، بس هني رايحين والجيش باقي".

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