سعد يهنىء بعيد الفطر المبارك ويستقبل المهنئين اول ايامه

توجه الأمين العام للتنظيم "الشعبي الناصري" النائب ​أسامة سعد​ بأجمل التهاني وأطيب التمنيات إلى ال​لبنان​يين والعرب والمسلمين عشية ​عيد الفطر​ المبارك. وأعرب سعد عن الثقة بقدرة لبنان على التغلب على الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية التي أوصله إليها نظام المحاصصة الطائفية، كما أعرب عن الأمل بانبثاق فجر الخلاص والإنقاذ.

وتوجه سعد بالتحية إلى الصامدين والمرابطين والمقاومين، في ​القدس​ وعلى امتداد الأرض المحتلة، مشيداً بتضحياتهم، ومشدداً على التفاؤل بالانتصار على "​صفقة القرن​" التصفوية وسائر المشاريع التآمرية، وبالتقدم على طريق التحرير والعودة.

كما وجه سعد التحية إلى كل المناضلين والأحرار والمقاومين في البلاد العربية وفي كل أنحاء العالم الذين يواجهون العدوانية الأميركية والصهيونية والرجعية.

من جهة ثانية، يؤدي سعد صلاة العيد في المسجد العمري الكبير في صيدا، ويستقبل المهنئين في مكتبه خلال اليوم الأول من أيام العيد.