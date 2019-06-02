النشرة: الدفاع المدني بالهيئة الصحية الإسلامية شارك بإخماد حرائق الخردلي كفرتبنيت

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا بان "فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة للدفاع المدني في ​الهيئة الصحية الإسلامية​ وبالتعاون مع فوج إطفاء اتحاد بلديات ​إقليم التفاح​ و​الدفاع المدني​ اللبناني وبمشاركة عشرة سيارات اطفاء وخمسون رجل اطفاء اخمدوا ​الحرائق​ التي امتدت من اطراف بلدة كفرتبنيت الى التلال المحيطة بنهر ​الخردلي​"، مشيراً إلى أنه "مديرية الجنوب في الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية توجهت بالشكر ل​رجال الإطفاء​ والمسعفين الأوفياء الذين أكدوا لإخماد الحرائق وحماية أرزاق الناس رغم صيامهم الممزوج بحرارة ​الطقس​ ولهيب النيران".

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