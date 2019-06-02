ابو زيد: التباين الحاصل اليوم في بعض الملفات لا يعني ان التفاهم الرئاسي سيسقط

اعتبر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق ​أمل ابو زيد​، "ان ​التيار الوطني الحر​ هو تيار المؤسسات ويسعى لبناء الدولة وهو يؤمن بها، في حين ان التفاهمات التي اجراها التيار مع كل المكونات ال​لبنان​ية يجب ان تتعزز"، لافتا الى ان "المتضررين كثر من العملية التي يقودها العهد ب​محاربة الفساد​ وسيستمر المتضررون في اطلاق النار على العهد لان ما يفعله يصب لصالح المجموع وليس لصالح الافراد المتورطين بالفساد".

ولفت ابو زيد في حديث تلفزيوني الى ان "التفاهم الرئاسي هو تفاهم بين الاقوياء وحين اعترف ​الحريري​ ان الاقوى هو العماد ​ميشال عون​ ويحق له ب​رئاسة الجمهورية​ وان الحريري هو الاقوى سنيا ويجب ان يكون رئيس ​حكومة​، انتظمت ​الحياة​ السياسية وبدأت الانجازات بالتحقق،" مشددا على ان "السهام التي توجه من التيار الوطني الحر الى المرحلة السابقة طالت كل من تعاونوا مع ​الوصاية السورية​ ولم تكن محصورة ب​تيار المستقبل​ وتستهدفه، " موضحا ان "المرحلة التي بدأت منذ التسعينات كان لها انعكاساتها المضرة على المكون المسيحي في لبنان، والتفاهم بين الرئيس عون اليوم ودولة الرئيس الحريري، له انعكاسات ايجابية ولن يحصل خلاف بين الحريري والرئيس عون والوزير جبران باسيل،" وأكّد ان "التباين الحاصل اليوم في بعض الملفات لا يعني ان التفاهم الرئاسي سيسقط".