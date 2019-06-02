بهية الحريري: نريد أن تروا صيدا بعيوننا

نوهت رئيسة كتلة "المستقبل" النائب ​بهية الحريري​ بـ"دور ومواكبة الإعلام المقروء والمرئي والمسموع والالكتروني لكافة الفعاليات والانشطة طيلة ليالي ​شهر رمضان​ بصيدا"، شاكرة "كل من ساهم من الإعلاميين من صيدا وخارجها بالكلمة والصورة والصوت او عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ في ابراز هذه الصورة المميزة والرائعة للمدينة الرمضانية ومعتبرة انهم شركاء حقيقيون في نجاحها".

وخلال جولة نظمتها في المدينة القديمة، لاعلاميي صيدا ولوفد من الإعلاميين المهتمين بمجال الفن والثقافة من العاصمة ​بيروت​، رحبت الحريري بـ"الإعلاميين الزائرين مستعرضة الهدف من اطلاق "صيدا مدينة رمضانية" وهو تقديمها بكل معالمها ومرافقها كمدينة تاريخية تضج ب​الحياة​ ومنفتحة على كل المناطق ونريد أن تروا صيدا بعيوننا"، معلنةً أن "ما شهدته صيدا من حركة في شهر رمضان سيكمل بعده وعلى مدار السنة من خلال العديد من المبادرات والحيويات والأنشطة تحت مظلة بلدية المدينة وبالشراكة مع كافة مؤسسات مجتمعها المدني والأهلي".