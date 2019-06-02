عزّ الدين: ان تخفيض الفاتورة الدوائية في لبنان هو مسؤولية وطنية

لفتت رئيسة ​لجنة المرأة والطفل​ النيابية النائب ​عناية عز الدين​ خلال سحور لمكتب النقابات و​المهن الحرة​ في ​حركة أمل​ ـ اقليم جبل عامل " قسم الصيادلة" الى "اهمية العمل في قطاع الصيدلة باعتباره عملية متممة للدورة الطبية المعنية برعاية المرضى وعلاجهم"، مشددةً على "ضرورة ايلاء هذا القطاع الاهتمام والعناية من الجهات الرسمية وذلك لحفظ القطاع ولضمان عدم تعريضه لمخاطر تحرفه عن دوره ووظيفته".

وأشارت الى ان "كتلة "التنمية والتحرير" تولي اهمية كبرى للقطاع الصحي ولقطاع الدواء تحديدا لان الدواء مادة حيوية تتعلق بالامن الصحي وبالتالي بالامن الوطني"، لافتةً إلى أن "الكتلة وبتوجيه من رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ تقدمت بثلاثة اقتراحات قوانين تهدف إلى تعديل مواد في قانون إنشاء المكتب الوطني للأدوية لتفعيل دوره وتعزيزه، تعديل مواد من القانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة، تعديل القانون رقم 530 المتعلق بشروط تسجيل وإستيراد وتسويق وتصنيف ​الأدوية​ واستثناء الدواء من أحكام التمثيل التجاري الحصري وأوضحت ان الكتلة أيدت ايضا إقتراح قانون الصيدلة السريرية وتحديد شروط إضافية للمتقدمين لكليات الصيدلة في محاولة للتخفيف من عدد المنتسبين لكليات الصيدلة والبقاء على من يتمتع بالجدارة المطلوبة".

وشددت على "ضرورة تفعيل مهنة تصنيع الدواء في ​لبنان​"، داعيةً الى "توجيه وتنظيم عملية التحاق ​الطلاب​ باختصاص الصيدلة والى التشدد في ضبط الاستيراد وحصر عمليات البيع ب​الصيدليات​ المرخصة والمعترف بها والى العمل على ​سياسة​ دوائية بما يؤمن التوازن المطلوب بين جودة الدواء والسعر المناسب والاعتماد على البدائل من خلال الاستفادة الأكبر من الأدوية الجنريك معتبرة ان تخفيض الفاتورة الدوائية في لبنان هو مسؤولية وطنية".