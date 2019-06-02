اسماعيل سكرية تمنى النجاح لحملة تنظيم أماكن التدخين

تمنى رئيس "الهيئة الوطنية الصحية" النائب السابق ​اسماعيل سكرية​، خلال لقاء إعلامي في ​بعلبك​، "النجاح لحملة تطبيق ​القانون 174​ عن تنظيم أماكن ​التدخين​ التي أطلقها وزير ​الصحة العامة​ ​جميل جبق​ لمناسبة اليوم العالمي لمنع التدخين. وأوضح سكرية "أننا نتمنى على معاليه بدء التطبيق من داخل مبنى الوزارة حيث التدخين في غرف ومكاتب عدة، وبعضها معني ببرنامج مكافحة التدخين". وطالب بـ "تفعيل برنامج مكافحة التدخين التابع للأمم المتحدة، السخي بعطاءاته، رواتب ودراسات ومؤتمرات".

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