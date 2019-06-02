أفاد ​الجيش الأميركي​ بأن "حاملة الطائرات ابراهام لنكون وقاذفة من طراز بي 52 أجرتا ​مناورات​ في بحر العرب"، مشيراً إلى أن "القاذفة بي 52 أجرت عمليات محاكاة لشن هجمات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاميركي: حاملة الطائرات ابراهام لنكون وقاذفة من طراز بي 52 أجرتا مناورات ببحر العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.