أعلن وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس ،"أن نعمل على الوساطة بين واشنطن وطهران"، كاشفا عن بحثه مع بومبيو "الدور الذي يمكن أن تقوم به سويسرا في العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران".
وأكد كاسيس في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاميركي مايك بومبيو، بعد لقاء جمعهما في تيسينو، ، بحثا فيه تطورات الملف الإيراني، "أن الشعب الإيراني يعاني بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده بسبب برنامجها النووي"، مؤكدا "ضرورة ضمان توصيل المساعدات الإنسانية للإيرانيين."
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السويسري : نعمل على الوساطة بين واشنطن وطهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.