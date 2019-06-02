وزير الخارجية السويسري : نعمل على الوساطة بين واشنطن وطهران

أعلن وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس ،"أن نعمل على الوساطة بين ​واشنطن​ و​طهران​"، كاشفا عن بحثه مع بومبيو "الدور الذي يمكن أن تقوم به ​سويسرا​ في العلاقة بين ​الولايات المتحدة​ و​إيران​".

وأكد كاسيس في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاميركي ​مايك بومبيو​، بعد لقاء جمعهما في تيسينو، ، بحثا فيه تطورات الملف الإيراني، "أن الشعب الإيراني يعاني بسبب ​العقوبات الأميركية​ المفروضة على بلاده بسبب برنامجها النووي"، مؤكدا "ضرورة ضمان توصيل المساعدات الإنسانية للإيرانيين."