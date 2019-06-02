قداس احتفالي برئاسة البطريرك يوحنا العاشر بكنيسة الصليب المقدس بالقصاع

اقامت ​كنيسة الصليب​ المقدس في منطقة القصاع في دمشق القداس الإلهي الاحتفالي برئاسة البطريرك ايريناوس بطريرك ​صربيا​ والبطريرك ​يوحنا العاشر​. ورحب البطريرك اليازجي والمطارنة بقدوم البطريرك الصربي الى ​سوريا​ ودعوا للسلام فيها.

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