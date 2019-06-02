زوجها ارهابي تونسي ..أم سياف.. داعشية "خطيرة" تكشف "أسرار" البغدادي

تلعب الأسيرة البارزة السابقة في تنظيم داعش، أم سياف، دورا في معاونة المخابرات الأميركية في تعقب زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، وسبق وأن ساعدت في تحديد أماكن مخابئه، وفي بعض الأوقات حددت موقعه بالضبط في مدينة الموصل شمالي العراق.

وفي معتقل بمدينة أربيل الكردية العراقية، أجرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أول مقابلة صحفية مع نسرين أسعد إبراهيم، المعروفة بأم سياف، المحكوم عليها بالإعدام في العراق، وتوصف بأنها أهم أسيرة من تنظيم داعش.

واحتجزت أم سياف عام 2015 في عملية نفذتها القوات الخاصة الأميركية في حقل العمر النفطي بدير الزور، حيث قتل زوجها فتحي بن عون بن الجليدي مراد التونسي المعروف بأبي سياف، وهو "وزير النفط" في التنظيم، وأحد أصدقاء البغدادي المقربين.