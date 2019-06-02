الرئيس القبرصي: نيقوسيا وموسكو تهدفان إلى إيجاد مجالات جديدة للتعاون

أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس أن بلاده وروسيا تهدفان إلى إيجاد مجالات جديدة لتعزيز التعاون المتبادل وتحسين أوجه التآزر القائم.



من جانبها، أفادت وكالة أنباء سي إن إيه القبرصية اليوم الأحد أن أناستاسياديس أدلى بهذه

التصريحات في كلمة ألقاها أمام المهرجان القبرصي الروسي الرابع عشر في ليماسول.



وفي خلال حفل افتتاح المهرجان، قال أناستاسياديس: إن البلدين وشعبيهما تربطهما علاقات تاريخية وسياسية

وثقافية ودينية عميقة وطويلة الأمد، أثبتت قدرتها على الصمود في الوقت المناسب ومن خلال عدد من التحديات.



وأضاف:" أن الهدف المشترك يتمثل في إيجاد طرق جديدة للتعاون متبادل المنفعة وتعزيز أوجه التآزر القائمة، وهذا ما أكدنا عليه خلال اجتماعنا الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".